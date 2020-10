Il covid non ferma il turismo sessuale

Il coronavirus, o il lockdown nei Paesi esteri, non ferma gli italiani. Circa 80.000, in periodo di ferie hanno scelto mete note per il turismo sessuale e la prostituzione di minorenni e adulti. Uno studio effettuato da “ECPAT – End Child Prostitution in Asian Tourism (prostituzione nel turismo asiatico)”, che associa oltre 90 paesi che lottano contro lo sfruttamento sessuale dei minori, indica gli italiani come i migliori clienti di questo mercato. Purtroppo.