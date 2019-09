Ostia, arrestata famiglia cocaina. In casa il laboratorio dello spaccio

I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno arrestato un 54enne romano e denunciato in stato di libertà la sua convivente e un'amica, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In una casa di via Marino Fasan dove i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare all'interno dei locali con l'aiuto dei cani antidroga del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, sono stati trovati e sequestrati oltre 100 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.



L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida, mentre le due donne sono state denunciate in stato di libertà.