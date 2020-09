Immigrazione, sequestrati 900mila a cooperativa lecchese

"Un’altra indagine penale in Lombardia che conferma come dietro al business dell’accoglienza dei clandestini africani spacciati per profughi si nasconda in molti casi una spartizione di soldi pubblici dei cittadini. Grazie alle forze dell’ordine che hanno scoperto 900mila euro di fondi erogati tra il 2015 ed il 2018, destinati alla gestione dei centri di accoglienza di migranti della provincia di Lecco, destinati invece ad usi privati".



"Un’inchiesta, quella lecchese, che segue di due mesi un’analoga indagine che a giugno ha portato ad una serie di misure cautelari eseguite in provincia di Bergamo nei confronti di un cooperativa che gestiva l’accoglienza dei richiedenti asilo, a cui sono contestati reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso l’acquisizione di erogazioni pubbliche non spettanti, sfruttamento del lavoro nero e riciclaggio", continua.



"Queste indagini confermano ancora una volta come gli sbarchi incontrollati dalla Libia e dalla Tunisia, favoriti dalle navi di ONG straniere, alimentino un business anche irregolare nella rete di accoglienza sul territorio italiano. Ma ovviamente su questo la Sinistra tace sempre, chissà come mai...", conclude.