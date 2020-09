"Disastro Azzolina". La Lega lombarda contro i pentastellati

“Il consigliere regionale Mammì dimentica che le competenze in ambito scolastico sono di pertinenza del Ministero della Pubblica Istruzione e quindi del Governo. Tirare in ballo la Regione Lombardia anche sulla scuola è solo un tentativo molto maldestro dei pentastellati di oscurare tutte le incertezze, le colpe e le infinite giravolte del ministro Azzolina sulla ripartenza delle attività scolastiche”. Così Gigliola Spelzini, consigliere regionale della Lega al Pirellone replica a Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5S.





“La verità è che, dopo sei mesi di incontri, task-force e attività varie, il ministro Azzolina non ha ancora dato delle indicazioni chiare e concrete su come si può svolgere l’attività scolastica in perfetta sicurezza, tentenna lasciando nell’incertezza tutto il mondo scolastico: studenti, genitori, personale docente e non docente. La maggior parte delle responsabilità sono state delegate ai dirigenti scolastici”, spiega il politico lombardo.





“L’attenzione del Governo – conclude Spelzini - è stata incentrata sui banchi come se fossero la soluzione per tutta la prevenzione scolastica, dimenticandosi ad esempio dell’importanza del trasporto degli studenti”.