Riapertura scuole. Tutti sul treno...

E' ripresa oggi l'attività didattica, in attesa della riapertura ufficiale delle scuole a metà settembre. Prove di un funzionamento che,almeno per quanto riguarda i trasporti, già si preannuncia mal funzionamento. Abbiamo mandato un nostro cronista sul treno Trenord tratta Saronno-Milano Cadorna (in pratica dal Varesotto a Milano). "Situazione allucinante. Pur trattandosi di un treno delle sette del mattino, quando a regola sarebbe lecito aspettarsi zero studenti, di universitari ce ne erano invece a iosa, col risultato che ben presto il convoglio di soli quattro vagoni - perché solo quattro? Il passante ne traina molti di più? - si è riemppito, alla faccia della capienza limite e del tanto decantato distanziamento", ci racconta.



"Non solo. In alcune delle fermate classiche, vale a dire Garbagnate, Bollate Centro, Novate e Quarto Oggiaro, in attesa del grande snodo di Bovisa, di gente ne è salita parecchia. Tutti con le mascherine, nessuno coi guanti, ma un po' troppo accalcati per parlare di distanziamento. Addirittura nelle aree di salita in fondo al treno, ove lo spazio è risicato, la calca s'è formata subito".



"Per tacere poi dei maleducati, non solo stranieri, che nonostante il divieto sono saliti in treno con la bici. In un caso un ragazzo l'ha piazzata di fronte alle scale, impedendo la libera circolazione e creando un problema di sicurezza", ci racconta il cronista. "Per inciso, sebbene Trenord dovesse rimuovere nastri e cartelli di distanziamento, in alcune tratte tali barriere c'erano ancora. La qual cosa non ha impedito ai maleducati di posizionarsi negli spazi riservati al personale. In definitiva, se questa voleva essere la prova generale in attesa della ripartenza, la bocciatura è dietro l'angolo".



Più ottimista invece, per quanto riguarda le scuole vere e proprie, l'Ufficio scolastico regionale, che non ha registrato criticità in Lombardia nel primo giorno di riavvio dei corsi di recupero nelle scuole. La ripartenza degli istituti, a causa dell'emergenza coronavirus, "è avvenuta nel rispetto di regole come distanziamento, mascherine e misurazione della temperatura all'accesso nelle strutture". Il preside dell'Istituto Freud di Milano, Daniele Nappo, ha sottolineato che oggi la sua scuola "ha cominciato con gli esami di stato per i privatisti e gli esami di idoneità per i percorsi biennali. E' andata bene, ci siamo strutturati in modo da accogliere gli studenti: è stata provata la febbre all'ingresso, sono state consegnate le mascherine e mantenute distanze. Poi c'è stata la presentazione delle nuove regole". E "al momento non abbiamo avuto difficoltà. Oggi è stato un banco di prova, avevamo una cinquantina di studenti, abbiamo potuto provare gli ingressi scaglionati. E' stata un'anticipazione di quello che sarà dal 14 settembre, primo giorno di scuola". Il preside, infine, spiega che "è stata un'emozione, abbiamo risentito la voce dei ragazzi. Ci auguriamo che si possa ritornare presto alla normalità". Celo auguriamo tutti.



Sotto, la bici appoggiata ad ostruire le scale del treno