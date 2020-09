Riforme, il grillino Brescia: "Sfiducia costruttiva? Parliamone"

"Quando si e' insieme in maggioranza serve un atteggiamento costruttivo per spegnere ogni polemica strumentale. Il programma di governo di un anno fa e' abbastanza chiaro ed e' gia' scritto che bisogna introdurre alcuni istituti per assicurare più equilibrio al sistema. Discuteremo apertamente se la sfiducia costruttiva e' uno di questi". Cosi' Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, in un'intervista al sito Affari Italiani, interpellato sulle proposte di Renzi.



"Questo referendum non è un sondaggio sul Movimento 5 stelle, né sul governo. Non l'abbiamo chiesto noi. I cittadini sono chiamati a dire si' o no a una riforma epocale. I partiti in Parlamento hanno gia' detto si', ora tocca ai cittadini esprimersi su un quesito semplice. Sono sicuro che decideranno senza interferenze di partito", conclude l'esponente M5s.