Fase 3, Forza Italia: "Il Governo non ha una strategia"

''Mai era risuonato in Parlamento un allarme così forte come quello lanciato stamani durante l'audizione dal vicepresidente della Bei Scannapieco: se non si interviene subito c'è il rischio concreto di un declassamento a livello spazzatura del rating italiano. Il governo invece temporeggia, senza aver ancora individuato una strategia per far ripartire il Paese che non può certo essere l'assistenzialismo perpetuo''. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.