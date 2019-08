Governo, Patuelli: "Aumenta l'incertezza politica"

Le crisi politiche e istituzionali producono ulteriori incertezze che si riverberano negativamente sui mercati finanziari: lo spread subito aumentato considerevolmente e le borse in calo". Così in un'intervista a La Stampa il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli.



Per quanto riguarda la possibilità che si vada all'esercizio provvisorio, Patuelli sottolinea che "l'esercizio provvisorio fotografa la legge del bilancio dell'anno precedente, frazionata per mesi e renderebbe inevitabile l'aumento dell'Iva. Sarebbe un segnale di forte incertezza sui mercati internazionali, il segnale di un'Italia che non riesce a fare nei tempi dovuti la legge di bilancio".