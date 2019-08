Maltempo a Brescia, Ceruti: "Risarcimenti dalla Regione per chi ha subito danni"

"Quest'estate si sta rivelando drammatica per gli eventi climatici che si stanno abbattendo sulla Lombardia. Gli ultimi episodi di questi giorni nel bresciano dimostrano come la situazione stia peggiorando. Il clima è indiscutibilmente cambiato. Ogni volta che viene emesso un avviso di criticità per maltempo ci si preoccupa perché non si è preparati a quel che può accadere". Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, membro della VI Commissione Ambiente e Protezione civile di Palazzo Pirelli.



"L'ultima tromba d'aria nel bresciano", continua Ceruti, "ha provocato numerosi danni alle abitazioni private, alle molte aziende agricole del nostro territorio che sono in ginocchio e le cui colture sono andate distrutte. Piante, anche secolari, sono state sradicate e diversi stabili pubblici hanno subito ingenti danni. Ho sentito alcuni sindaci i cui territori sono stati colpiti e la situazione pur essendo stata affrontata come sempre con tempestività rivela come si sia impreparati a prevenire eventi che si abbattono violentemente sui nostri territori".



"Diventa una priorità della nostra agenda affrontare con serietà politiche volte a mitigare emissioni nocive. Forse non è tardi ma non si può più rinviare. L'ambiente ci restituisce quello che noi gli diamo. Sta dunque a noi fare in modo che la natura non si ribelli. Perché ad ogni azione corrisponde una reazione", continua il consigliere leghista.



"Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a tutti quelli che hanno subito danni e ringraziare tutti i Sindaci, gli amministratori locali e le associazioni di volontari come la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che senza tregua stanno lavorando da giorni per riportare alla normalità la situazione. Infine voglio ringraziare la popolazione che pur avendo subito un duro colpo ed essendosi trovata in difficoltà anche per l'assenza di energia elettrica per parecchie ore ha collaborato con gli enti e sopportato i disagi in rispettoso silenzio verso chi sta lavorando per tutti", prosegue.



"Regione Lombardia come sempre si è già attivata e messa a disposizione di chi ha bisogno. Ricordo che chi ha subito ingenti danni deve rivolgersi all'Utr e compilare le schede RASDA sul sito della Regione entro 6 giorni dall'evento per poter dichiarare lo stato di calamità", conclude Ceruti.