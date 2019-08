Crisi di Governo, Zaia: "Fine di un'agonia"

"È la fine di un'agonia. Questo governo ormai era un cadavere eccellente. È stato giusto staccare la spina". Così in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione veneto. "L'esperienza di questo anno ha ampiamente dimostrato - spiega il governatore leghista del Veneto - che i 5 Stelle sono incompatibili con qualsiasi progetto di governo, che si tratti di amministrare un Comune o di guidare il Paese. Non si può entrare nelle istituzioni con una logica barricadera. Questa loro perenne contrapposizione a qualsiasi progetto è alla fine antidemocratica".



"Lo dico perché proprio loro che si sono posti come i veri rappresentanti dei cittadini in realtà - sottolinea Zaia - non sono capaci di dare voce a nessuno con la loro logica del 'no' sempre e comunque. Lo dico da amministratore: sulla Tav come sulla Pedemontana veneta la stragrande maggioranza dei cittadini vuole che si vada avanti. I 5 Stelle con la loro opposizione chi rappresentano?".