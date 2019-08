Prove d'inciucio Pd-Cinquestelle? Che i pentastellati possano cercare di formare un Governo tecnico (magari con il "risorto" Cottarelli, in questi giorni sospettosamente e continuamente in tv a promuoversi), silurando Di Maio e mettendo al suo posto il "barricadero" Fico, per molti è più di un sospetto. E pure Matteo Salvini, sui social, ha stigmatizzato gli incontri fra esponenti del Partito Democratico e quelli grillini. Cosa abbiano in mente, dopo il benservito leghista, è facile immaginarlo, in effetti.



"In queste ore Pd e M5S stanno attaccando come dei disperati. Renzi sta facendo lo stesso. E in tutto questo caos, Nicola Zingaretti chiama Renzi. Forse l'ultima chiamata? Forse non vuole lasciarlo andare fra le braccia del MoVimento?", ha scritto ieri il Giornale. E Zingaretti, ossessionato in maniera quasi ridicola dall'odio che sarebbe incarnato dalla Lega (zero idee invece su difesa dei lavoratori, tasse e salari, ripresa dell'economia. Parla e sa parlare solo di odio e di ritorno al fascismo) sembra confermare queste ipotesi affatto peregrine.



"Il Pd è ricco di tante personalità, divise sono un disastro, se si uniscono sono imbattibili. Renzi sia parte di una bella squadra per cambiare il Paese", dice a Radio Capital. "Lo scontro alle elezioni sarà tra Lega e Pd e possiamo vincere". E sembra quasi crederci. Ma quando gli viene chiesto se c'è in ballo una possibile convergenza con i grillini, Zingaretti è categorico: "I sondaggi ci danno al 25,5% siamo ai nastri di partenza. Ci giocheremo una battaglia politica lontano dagli schemini che hanno fatto tanto male alla politica". Buona fortuna.