Furbetti del bonus, Calderoli: "Si devono dimettere"

"Prima dobbiamo capire chi sono, poi decidiamo. Sarà il segretario a decidere, ma credo che non basti sospendere il bonus o restituirlo. C'è da valutare la compatibilità di un comportamento del genere con il ruolo istituzionale". Così Roberto Calderoli, Lega, in un'intervista alla Stampa in merito ai cinque deputati che hanno percepito dall'Inps il bonus destinato alle partite Iva colpite dal coronavirus, tre dei quali sarebbero leghisti.



"Se qualche parlamentare - e sottolineo se - ha voluto richiedere, come leggo, il bonus per gli autonomi... Allora veramente mi cascano le palle per terra", afferma il vicepresidente del Senato. "Di fronte a una cosa del genere l'antipolitica non è una cosa poi così non dovuta".



"Chi ha scritto la legge è un ignorante, perché se la scrivi in modo che qualcuno possa subito trovare l'inganno... Ma è un'ignoranza che passa in secondo piano rispetto ai risvolti etici di questa storia. Il governo, che ha scritto la norma in questo modo, ha creato le condizioni, quindi ha una colpa. Ma davanti a quei cinque tutto questo passa in secondo ordine. Queste cose non si possono fare".