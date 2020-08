Fico: "Escano allo scoperto i deputati che hanno avuto il bonus"

"Chiedo ufficialmente ai cinque eletti di uscire allo scoperto, chiamandomi o informando i propri partiti. Si manifestino, e chiedano scusa": così, in un colloquio con il Fatto quotidiano, il presidente della Camera Roberto Fico in merito ai cinque parlamentari che hanno ottenuto il bonus dall'Inps destinato alle partite Iva colpite dal coronavirus. "Al di là di quello che faranno i partiti, i deputati coinvolti dovranno scusarsi e restituire quanto percepito, prima possibile", afferma l'esponente cinquestelle.



"E' una brutta pagina, i cittadini hanno fatto enormi sacrifici in questa fase così difficile per il Paese ed episodi del genere appaiono incomprensibili", dice Fico. "Ma la Camera non ha avuto e non ha un ruolo in questa vicenda. Si tratta di cinque episodi". "Mi auguro che le forze politiche a cui appartengono i cinque deputati agiscano di conseguenza. Chi si comporta in questo modo dimostra che non crede al proprio incarico di rappresentante del popolo, e l`unico modo serio per fare politica è crederci fino in fondo", afferma il presidente della Camera.



Quanto alla legge che ha introdotto l'elargizione dei bonus, "questi provvedimenti sono stati emanati per far fronte a una situazione di emergenza e supportare professionisti e lavoratori. Ma se il legislatore ravvisa delle storture, e se il senso della norma viene travisato, è opportuno intervenire"