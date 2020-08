Salvini e la fine dell'alleanza pentastellata: "Rifarei tutto"

"Rifarei tutto: l'errore non l'ho fatto io ma chi ha impedito all'Italia di andare al voto": così il segretario della Lega Matteo Salvini in un'intervista a Libero a un anno dalla sua decisione di concludere l'esperienza di governo con il Movimento Cinquestelle.



"Quest'anno nel quale il governo giallorosso è stato inconcludente e disastroso sotto tutti i punti di vista è la riprova che avevo ragione io, con i grillini non si va da nessuna parte, e tantomeno con il Pd o Renzi". Come si difenderà Matteo Salvini il 3 ottobre a Catania? "Alla difesa tecnica ci pensano gli avvocati. Politicamente, sto lavorando per trasformare quelle giornate in un`occasione per celebrare le libertà", afferma. "Organizzeremo eventi e dibattiti. Catania diventerà per una settimana la capitale della libertà d`opinione".