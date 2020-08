Libia: 219 nuovi contagi. Sanità in crisi

Il numero di contagi di Covid-19 in Libia continua a crescere in modo allarmante: nelle ultime 24 ore sono stati confermati 219 casi e sei nuovi decessi che portano il totale a 113. Lo ha reso noto il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). Novantasette dei nuovi contagi si sono verificati a Tripoli e il resto nelle citta' dell'ovest del Paese, portando il numero totale di casi a 5.232.



In questo contesto, il direttore generale del Cdc, Badr el Din al Najjar, ha avvertito che la situazione epidemiologica sta peggiorando gravemente non solo per l'aumento dei contagi ma anche per la mancanza di strutture, attrezzature e materiale medico in un Paese che e' in guerra da quasi un decennio. Ieri, il General hospital di Bani Walid, una delle principali citta' della Libia centro-occidentale, ha annunciato la sospensione del lavoro negli ambulatori dopo che tre dei suoi medici sono risultati positivi al nuovo coronavirus.