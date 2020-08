Zone rosse, Conte: "Agito con responsabilità"

"Ho agito con responsabilità". Lo dichiara il premier Giuseppe Conte rispondendo agli attacchi del Centrodestra, che gli contesta di non aver istituito da subito la zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo. "I famosi Dpcm a monte avevano dei decreti legge e li abbiamo assunti sempre avendo alla base le valutazioni di tutti gli esperti, con grande condivisione di tutti i ministri e dei rappresentanti degli enti locali. Le decisioni le abbiamo sempre prese con grande ponderazione e responsabilità", dice.



Il lockdown nazionale è troppo severo? "Io vorrei ricordare che dopo il verbale del giorno 7 del Cts", ha detto il premier intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, "quando il Cts si è convinto che ci voleva una misura più radicale per Alzano e Nembro è successo un fatto nuovo, che molti si sono recati da Nord a Sud. A quel punto abbiamo ritenuto fosse prioritario mettere in sicurezza il Sud, che significava mettere in sicurezza il Paese. E di questo sono orgoglioso".