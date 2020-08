Il Governo promette lavoro e sviluppo

Il cuore del Dl agosto ha misure per lavoro e sviluppo, come la decontribuzione al sud - 'scelta di portata storica' - e per le assunzioni o risorse su investimenti degli enti territoriali. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri traccia un bilancio con Repubblica in apertura di prima pagina e fa sapere che si lavora ad una riforma fiscale per una riduzione dell'Irpef: 'apprezzo il modello tedesco di progressività con aliquota continua, ma niente è ancora deciso'. L'autunno? Accompagnare la ripresa continuando a sostenere l'economia, spiega. "Quella di contrastare i pesanti effetti economici del Covid-19 con un forte intervento anticiclico in deficit - spiega Gualtieri - è una strategia giusta, che abbiamo definito in modo condiviso a livello europeo e internazionale. Senza questi interventi, la crisi avrebbe avuto conseguenze economiche e sociali insostenibili che avrebbero compromesso la possibilità di una ripartenza che invece è in corso".



"I dati molto positivi della produzione industriale di maggio e giugno dopo il calo senza precedenti di aprile dovuto al lockdown - rileva il ministro dell'Economia - e alcuni indicatori relativi a luglio mostrano che è in atto una forte ripresa del Pil. Poiché la caduta nel secondo trimestre stimata dall'Istat, cioè il 12,4%, è stata un po' inferiore alle nostre attese, il rimbalzo del terzo trimestre sarà probabilmente lievemente più contenuto del 15% ma pensiamo non lontano da quella cifra". Quanto alle tasse, "la scadenza del 20 luglio è alle nostre spalle, ma nel decreto abbiamo rinviato al prossimo aprile il secondo acconto di novembre per Isa e forfettari che hanno subito perdite. Per quanto riguarda la riforma fiscale stiamo lavorando a un modello che prevede una riduzione dell'Irpef, che ricordo il governo ha già avviato quest'anno, e l'assegno unico per i figli da finanziare in parte con una riforma delle detrazioni e dei sussidi ambientali dannosi e in parte col contrasto all'evasione e che potrà essere implementato gradualmente per garantire l'equilibrio della finanza pubblica. Io - aggiunge - apprezzo il modello tedesco di progressività con aliquota continua ma su questo non abbiamo ancora deciso".



"Vogliamo eliminare le arretratezze - sottolinea -, le misure per il Sud vanno in questo senso. Il Recovery Plan sarà tutto su innovazione e transizione energetica". Il ministro invita inoltre a non abbassare la guardia in vista dell'autunno, spiegando che si è deciso di finanziare altre 18 settimane di cassa covid e prolungato le misure sulla liquidità "proprio per accompagnare la fase della ripresa senza commettere l'errore di interrompere troppo presto l'azione di sostegno all'economia".