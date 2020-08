Coronavirus, Oms: "Contagio va soppresso, soppresso, soppresso"

La pandemia di coronavirus può essere controllata solo se i governi agiscono per sopprimere la trasmissione del virus all'interno delle comunità. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghbreyesus, aggiungendo che questa settimana i contagi dovrebbero superare i venti milioni.



Senza un vaccino l'unico modo per affrontare il virus è con le misure di base: lavaggio delle mani, distanziamento, mascherine, test rigoroso, tracciamento e isolamento dei casi. Questi strumenti di base "sono le chiavi per prevenire una ripresa della malattie e i governi devono garantire che ci sia adeguato controllo della trasmissione all'interno delle comunità perchè le scuole possano riaprire in sicurezza, ha aggiunto. "Il mio messaggio è chiarissimo: il virus a soppresso, soppresso, soppresso" ha detto Tedros a un briefing a Ginevra.