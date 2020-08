Bonus covid, adesso i furbetti sarebbero solo tre

Tre deputati avrebbero ricevuto dall'Inps il bonus per gli autonomi. Lo si apprende da fonti parlamentari, secondo le quali sarebbero tre e non cinque, come inizialmente emerso, i parlamentari con partita Iva beneficiari del sostegno introdotto dal governo per far fronte all'emergenza Covid.



''Che parlamentari facciano domanda per il bonus 600 per le Partite IVA mentre gli italiani sono in ginocchio e in preda alla disperazione, è eticamente aberrante. Una brutta storia di persone avide ma anche di governo incompetente sulla quale Fratelli d'Italia pretende massima chiarezza. Intanto, visto che l'Inps non fa i nomi per questione di privacy, rispondo all'appello di Giorgia Meloni e dichiaro #BonusInpsIoNO! Mi auguro che anche altri colleghi di altri partiti facciano altrettanto''. Lo scrive in una nota Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia.