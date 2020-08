Beirut, il Premier si dimette

Il premier Hassan Diab parlerà alla nazione alle 19.30 (le 18.30 in Italia) e, secondo i media libanesi, presenterà le sue dimissioni. Ma intanto il leader cristiano maronita delle Forze libanesi, Samir Geagea, ha definito ''inutili'' le dimissioni del governo del premier Diab. E questo perché, secondo Geagea, "chi ha formato questo governo formerà anche il prossimo. E di conseguenza la situazione non cambierà".



Per questo, ha dichiarato il leader delle Forze libanesi dopo un incontro con una delegazione del Partito Socialista Progressista, "il nostro obiettivo è quello di risolvere il nocciolo del problema, che è in Parlamento". Secondo Geagea, per uscire dalla situazione attuale servono quindi "elezioni parlamentari anticipate ai sensi dell'attuale legge (elettorale, ndr)".