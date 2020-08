Reati a Milano, Max Bastoni: “Basta non parlarne e scompaiono?”

“Che Matteo Salvini non sia più Ministro degli Interni si vede eccome. La tradizionale conferenza stampa estiva del Questore sui reati a Milano non s’ha da fare. Basta non parlarne e scompaiono?” Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, ironizza sull’assenza di dati ufficiali sui reati nel capoluogo lombardo. “Milano ha il triste primato dei reati in Italia a cui non sembra l’attuale Ministro Lamorgese in grado di farvi fronte”, prosegue Bastoni. “Tra risse, spaccio, aggressioni e stupri dall’inizio dell’anno la nostra città presenta un quadro desolante. La maglia nera per numero di reati riportati nel corso del 2018 con 7.017 denunce ogni 100mila abitanti, fotografata già nei due anni precedenti.”



Bastoni rimarca l’esigenza di modificare le strategie di contrasto e prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine. “Sembra ad esempio che per scoprire lo spaccio occorra l’intervento di Brumotti di Striscia la Notizia che si è immolato per ben tre volte subendo svariate aggressioni. Mentre le Forze dell’ordine sono impegnate in inutili pattugliamenti serali, come venerdì scorso, con un bottino decisamente magro: quattro multe per infrazioni al codice della strada” continua Bastoni. “



Trovo più imbarazzante che Prefettura e Questura fingano indifferenza a fronte del problema. Sembra quasi che non parlandone i reati scompaiano. Lo stesso presidio del territorio, con pattuglie che girano in attesa di essere chiamate, non funziona. Serve più prevenzione che non c’è. Una volta compiuto uno stupro che il responsabile sia arrestato è obiettivamente una triste consolazione.”