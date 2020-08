Coronavirus, Cina: morti oltre 250 poliziotti

Un totale di 169 agenti di polizia e 86 membri del personale di polizia ausiliario sono morti fino a giugno durante il servizio per combattere il COVID-19, secondo un rapporto del Consiglio di Stato. Secondo il documento, nella fase iniziale dell'epidemia, e' stato inserito il personale di polizia su turni che coprono 24 ore presso le stazioni di quarantena lungo il confine della provincia di Hubei e ha assistito al trasferimento di oltre 50.000 persone con temperatura corporea anormale.



Al culmine dell'epidemia più di 100.000 agenti di polizia hanno eseguito compiti di pattuglia quotidiani in oltre 2.800 ospedali i in tutto il paese. Hanno contribuito a garantire il corretto trattamento medico dei pazienti COVID-19 e hanno facilitato la corretta gestione della quarantena. Secondo il rapporto, gli organi di pubblica sicurezza hanno anche represso le violazioni della legge, inclusa la resistenza alla risposta alle misure per l'epidemia, attacchi violenti a medici, produzione e commercio di forniture antiepidemiche contraffatte e scadenti.