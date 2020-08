Inps: email a deputati M5s per rinuncia alla privacy

Una e-mail e' stata inviata a tutti i deputati M5s con le indicazioni per rinunciare alla privacy e delegare il capo politico Vito Crimi a chiedere all'Inps i nomi dei parlamentari pentastellati che abbiano fatto richiesta del bonus autonomi. Lo si apprende da fonti parlamentari M5s. L'iniziativa e' stata promossa da Crimi, che stamane ha dichiarato: "Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus, chiederò a tutti i nostri parlamentari di sottoscrivere una dichiarazione per autorizzare l'Inps a fornire i dati di chi ha usufruito del bonus".