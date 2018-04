Terrorismo islamico, torna a scuola il minorenne che voleva farla esplodere

Nell’Italia imbelle di fronte alla minaccia islamica succede che un ragazzo accusato di terrorismo torni tranquillamente a scuola. Entra al mattino, segue le lezioni, svolge le verifiche. Come se nulla fosse successo. È tornato lì, nella scuola che voleva far esplodere, tra i compagni di classe che voleva uccidere. Assurdo.



Eppure è la realtà, perdipiù nascosta a coloro che costituivano l’obiettivo dell’attentato. Nessuno tra insegnanti e alunni sa che tra loro è tornato l’aspirante terrorista. Forse qualcuno può supporlo ma nulla di più, nulla di ufficiale. Si tratta di un 16enne algerino residente in Friuli, che amministrava “Khilafah News Italia”, canale Telegram di propaganda al terrorismo con oltre 200 utenti.



Il minorenne pubblicava video, audio e documenti dell’Isis tradotti in italiano e destinati a innescare l’azione terroristica dei cosiddetti “lupi solitari”, proponendosi anche come reclutatore grazie ai suoi contatti con ambienti estremisti, esortando i contatti a compiere attentati. Costui gestiva anche il canale “Stato islamico frontiera d'Europa” con 60 seguaci.



Veniva spiegato per esempio come realizzare un ordigno: “il fratello ci ha messo 15 minuti per creare una bomba, il materiale è roba semplice che compri al supermercato”. Lui stesso domandava in chat: “Salve, come faccio a far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche?”, ricevendo risposta in arabo: “Si tratta di un materiale plastico inodore per cui è impossibile che venga scoperta sia dai cani addestrati che dagli apparati di controllo degli aeroporti. È possibile che superi i controlli dell'aeroporto con la stessa facilità con cui vengono superati da qualsiasi pezzo di plastica”.



Il minorenne voleva far esplodere l’istituto scolastico che frequentava: nel suo zaino è stato trovato materiale propagandistico e una bandiera dell’Isis che lui stesso aveva realizzato. Questo personaggio appartiene alla “seconda generazione” di immigrati, spesso, come insegnano gli attentati in Francia e Gran Bretagna, i più pericolosi e sanguinari.



L'islamico è stato inserito in un percorso di deradicalizzazione, come avvenuto per casi analoghi in Europa. In sostanza si cerca di “rieducare” il terrorista, seguito da servizi sociali e psicologi, alle regole della convivenza civile. Nella speranza che non torni a fare ciò che ha fatto in precedenza, ovvero progettare o realizzare attentati terroristici. Una speranza appunto, paurosamente ingenua e terribilmente pericolosa. Auguri a tutti noi.