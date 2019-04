Dove si è cacciata la destra?!

Oggi pomeriggio su Radio Padania Libera, nel corso della trasmissione “Potere al Popolo” di Sammy Varin, Giuseppe Brienza, giornalista, saggista e conduttore radiofonico, presenterà l’ultimo numero del mensile il Borghese, rivista fondata il 5 marzo del 1950 dal genio del grande giornalista e scrittore Leo Longanesi.

Ritornata nelle edicole nel 2001 dopo dieci anni di assenza, la testata “storica” della Destra culturale italiana, nel suo primo numero ospitava, tra le altre, firme poi divenute illustri come quella di Giuseppe Prezzolini, Alberto Savinio, Giovanni Ansaldo, Ernst Jünger e Indro Montanelli.

L’attuale edizione, pubblicata come mensile dall’editore “Pagine” (via G. Serafino, 8 - 00136 Roma, tel. 06/45.46.86.97; www.pagine.net), è diretta da Claudio Tedeschi, figlio del direttore della rivista dal 1957 al 1993 Mario Tedeschi (1924-1993). Longevo come il padre, Claudio Tedeschi ha quasi raggiunto il ventesimo anno di direzione della nuova serie e, riconoscendo l’importanza della testata per scrivere una storia veritiera sia della “prima” sia della “seconda Repubblica” italiana, nel novembre scorso gli è stato assegnato il Premio nazionale Caravella Tricolore 2018.

Dell'attuale redazione fanno parte le “tradizionali” firme della destra italiana come Marcello Veneziani, Gennaro Malgieri, Adalberto Baldoni, Mario Bernardi Guardi, Mario Bozzi Sentieri, Gianfranco de Turris, Andrea Marcigliano, Antonio Saccà ed Hervé Cavallera, oltre a molti giovani.

All'interno di ogni numero si trovano 4 pagine del "meglio del Borghese", che riproducono i migliori articoli di Gianna Preda, Mario Tedeschi, Claudio Quarantotto, Adriano Bolzoni, Giuseppe Prezzolini, Luciano Cirri, oltre ai tanti e vari nomi della cultura e del giornalismo di quegli anni, per segnare anche da questo punto di vista una “continuità ideale” fra il vecchio Borghese ed il nuovo.

Nel numero 4 dell’aprile 2019 (pp. 80, € 7) troviamo l’editoriale del direttore Claudio Tedeschi, dal titolo “La storia e la conoscenza”, che tratta della polemica-principe che ha imperversato in queste ultime settimane: l’accusa del “ritorno al Medioevo” in relazione al Congresso mondiale delle famiglie, che si è tenuto a Verona dal 29 al 31 marzo. In molti montando questa polemica ideologica, obietta Tedeschi, hanno pensato che la “platea” fosse culturalmente preparata ed in grado di capire le varie tesi e accuse. Ma non è stato così: “Dalle streghe alla demonizzazione delle donne, dal blocco degli immigrati all'accusa di razzismo, ma soprattutto sul tema dell’ecologia, la “massa” ha dimostrato di non aver capito nulla. Questo, perché nelle scuole la Storia, con fatti, date e personaggi, è stata sostituita dal pensiero effimero, legato all’“oggi” ed alla rappresentazione di una realtà che non esiste, quella del multimediale” (p. 3).

Fra i tanti citiamo poi l’articolo del filosofo Hervé Cavallera, ordinario di Storia della pedagogia nell’Università del Salento, dal titolo “La formazione nazionale”, che mette a tema la caratteristica principale del tempo presente, ovvero “la confusione… generata da un processo di globalizzazione incautamente accolto senza se e senza ma” (p. 30). Uno degli antidoti e possibili correttivi a questo stato di cose, secondo Cavallera, è la salvaguardia “dell’unitarietà dell’insegnamento e della figura degli insegnanti in quanto garanti dell’unità della nazione… E qui si dovrebbe tornare a riqualificare per come dovrebbe essere il ruolo degli insegnanti” (p. 31).

Poi c’è la mia intervista al direttore della rivista “Melting. Il giornale dei nuovi italiani” Pietro Licciardi, dal titolo “Immigrati: integriamoli o niente!”, che confuta la tesi dei buonisti secondo la quale bisognerebbe talmente “rispettare” la cultura degli immigrati che il solo fatto d’insegnargli l’italiano sarebbe “prepotenza”. Ma l’integrazione significa anzitutto conoscere e comprendere la società che ospita e, giustamente, Licciardi obietta che “se con ci si comprende non si va da nessuna parte. L’integrazione comincia innanzitutto dalla lingua. Gli stessi stranieri a suo tempo ci hanno raccontato della loro difficoltà a muoversi nella loro stessa città proprio a causa della difficoltà di comprendere bene la lingua”.

Nella sua consueta rubrica “Electro shock. Per guarire dalla follia del politicamente corretto”, Marcello Veneziani si chiede invece dove si annidi oggi la Destra culturale e politica, ovvero “quel mondo variegato e bastian contrario che un tempo si riconosceva in settimanali come il Borghese”. Questo mondo, sostiene nel pezzo Dove si è cacciata la destra?, “si ritrova oggi in parte nella Lega di Salvini, in parte nei Fratelli d’Italia della Meloni, in parte nel non-voto” (p. 80). Piuttosto che le quote di rappresentanza o la “mappa della diaspora”, interessa però principalmente interrogarsi “sui temi importanti che definivano una destra”. E questi sono: 1) la socialità, capace di smarcarsi dai “diktat dell’Europa” e dalla linea economica del liberismo; 2) l’identità nazionale che, nel profilo continentale, si riflette nell’ideale dell’Europa delle patrie, distante da ogni “nazionalismo introverso e chiuso” (“Una destra vera deve perorare la sovranità nazionale dentro la sovranità europea, richiamare l’Europa come civiltà e risposta al mondo globalizzato”); 3) l’indipendenza internazionale del Paese, in questo momento storico connessa alla questione relativa alla leadership mondiale di Donald Trump. “A noi - scrive Veneziani - Trump piace per negazione, perché è la bestia nera dell’establishment politicamente corretto, e apprezziamo alcuni aspetti della sua politica nazionale e protezionista. Ma da qui a farne il leader della destra mondiale ce ne corre. Non ci piace la sua figura, il suo percorso, il suo modo di porsi la sua politica estera, pur riconoscendo i grandi risultati socio-economici”.