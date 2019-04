Def: presente la Flat Tax anche per il ceto medio

Nessuna manovra correttiva e niente nuove tasse. E soprattutto nessun aumento dell'Iva. Il confronto tra le due anime della maggioranza si concentra sulla Flat Tax e il testo, che entra con l'indicazione di due aliquote al 15 e 20 per cento, esce senza riferimenti numerici ma con la volontà che della riduzione fiscali benefici già con la prossima manovra il ceto medio. Il Tesoro sottolinea come il quadro tracciato rappresenti un sentiero di crescita e inclusione programmato rispettando i vincoli dell'Ue.



Il governo approva in fretta, in una riunione di appena mezz'ora, il Documento di economia e finanza, dopo due ore di pre-vertice tra il premier, Giuseppe Conte, i due vicepremier e il ministro dell'Economia. Il documento dovrebbe tracciare le linee programmatiche che i gialloverdi intendono portare avanti a partire dalla prossima manovra.



La Lega vuole che sia scritto chiaramente che in cantiere ci sarà la flat tax al 15% "fino alla soglia dei 50mila euro", come chiede Matteo Salvini. Ma il Movimento, con Luigi Di Maio che ripete di essere pronto a farsene "garante", continua a dirsi d'accordo a patto che il sostegno arrivi "al ceto medio", mantenendo la progressività del prelievo fiscale senza fare 'regali' ai ricchi. Alla fine si raggiunge una sorta di mediazione, promettendo che si farà subito, già con la prossima legge di Bilancio, un intervento per "alleviare il carico dei ceti medi", ma scompaiono i riferimenti a un sistema di doppia aliquota.



Secondo il ministero dell'Economia serve però anche una nuova dose massiccia di tagli alle spese per garantire la riforma del fisco. Anche perché non c'è solo il tema delle tasse da abbassare (la proposta leghista costerebbe tra i 12 e i 14 miliardi), ma anche da quelle che non devono aumentare.