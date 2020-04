Covid-19, a Milano la Lega regala le mascherine

“Ho acquistato un migliaio di mascherine chirurgiche che ho provveduto a donare immediatamente a Croce Rossa di Milano e ai City Angels impegnati nella consegna a domicilio di farmaci e alimentari per gli over 65. Ritengo che il bene comune sia il principio guida di chi fa politica.” Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, nel consegnare ieri alla sede milanese della Croce Rossa, in via Pucci, una prima fornitura di tute protettive e mascherine formate da tre strati di tessuto costituito da fibre di poliestere e polipropilene. Altrettante sono state donate a Mario Furlan, presidente dei City Angels, nella loro sede operativa di Affori in via Taccioli.



“C’è un’oggettiva difficoltà a reperire sul mercato le mascherine, sia nelle due tipologie chirurgiche o FFP, ma confido di recuperare altre dotazioni nel breve periodo”, continua Bastoni. “In un momento difficile della vita della Lombardia credo che sia necessario l’impegno di tutti, soprattutto di chi ricopre incarichi istituzionali, per sostenere l’attività di chi si espone direttamente a favore di malati e categorie a rischio”.



Bastoni conclude ricordando la necessità di superare le ostilità politiche e sostenere fattivamente l’operato di quanto rischiano la propria vita a tutela dei malati e dei bisognosi. “La politica ha un compito fondamentale ovvero quello di tutelare i cittadini quindi meno parole e più fatti”.