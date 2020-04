Il bonus da 600 euro? Ennesima presa in giro del Governo Conte

"L'ennesima presa in giro del Governo Conte. Grandi annunci televisivi, promessa di soldi a pioggia per risarcire chi è stato messo in ginocchio dall'emergenza coronavirus ma poi, quando si arriva al dunque, tutto si scioglie come neve al sole". Così il consigliere regionale lombardo Silvia Scurati, leghista.



Che spiega: "Non solo il Governo Conte non vuole soccorrere economicamente i Comuni lombardi penalizzati dalla pandemia, ma adesso se ne inventa una nuova: cambiano i requisiti per richiedere il tanto decantato bonus da 600 euro per i professionisti previsto dal decreto Cura Italia. Già perché leggendo tra le righe della Gazzetta ufficiale si scopre che il Decreto in realtà corrisponderà l'indennità "in via esclusiva" agli iscritti alle Casse private "non titolari di trattamento pensionistico". Una novità che blocca i pagamenti per parte delle domande di accesso al sussidio presentate agli Enti dal primo aprile".



"Se è questo il modo con cui il Governo intende venire incontro ai bisogni dei cittadini, lombardi e non, si sbrighi piuttosto a darci l'autonomia che tanti cittadini hanno richiesto e si faccia da parte. A rimettere le cose a posto ci penseremo noi", conclude Scurati.