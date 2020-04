Nella psicologia freudiana la "Fase 2" è quella anale, quando il bambino prova piacere ad andare di corpo. Speriamo che la Fase 2 che il Governo sta meditando in questi giorni non sia anale, o analoga. Perché riaprire è giusto, non si può bloccare all'infinito l'economia del Paese, distruggendola, portando alla mancanza di prodotti ed ammazzando chi produce, aspettando che qualcuno riesca infine a trovare un vaccino (per gli esperti, la sperimentazione durerebbe 18 mesi, buonanotte!).



Ma la riapertura andrà fatta in sicurezza. Garantendo cioè ai lavoratori adeguate protezioni, mascherine che non siano stracci o scottex attaccati ad un elastico, con il rispetto delle distanze, con i tamponi magari periodici per garantire che l'ambiente di lavoro - preventivamente sanificato - sia asettico. E non come in una certa azienda lombarda sputtanata nei giorni scorsi dalle tv, che agli operai aveva semplicemente dato il Vetril per disinfettarsi le mani. Sennò avremo l'effetto "ping pong": io contagio te e eguarisco, tu ricontagi me. Ed il picco degli infetti continuerà a salire...



Di Conte, chissà perché, non ci fidiamo. E sotto sotto non sembra fidarsi nemmeno la sindaca pentastellata di Torino, che oggi dice: "Le città dovranno essere il motore della ripartenza del Paese. Saranno un grande laboratorio: della tenuta sociale, del nuovo modo di vivere insieme, della gestione e fruizione degli spazi, del lavoro sicuro. Ma dovranno essere in grado di adottare manovre: espansive immettere risorse nel sistema, fare da traino".



La sindaca, in un'intervista a La Stampa, non nasconde la preoccupazione per il dopo emergenza. "Bisognerà occuparsi della tenuta sociale e psicologica della nostra comunità perché la Fase 2 sarà lenta e lunga. Dovremo essere bravi a ripensare gli spazi pubblici e la socialità, ma anche la mobilità. Probabilmente tante persone penseranno sia più sicuro usare i mezzi privati, il nostro compito sarà incentivare quelli più sostenibili ed economici con nuove infrastrutture e servizi". Vedremo...