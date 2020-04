Extracomunitari a spasso mentre Conte si vanta di aver sanzionato migliaia di italiani

Il premier Giuseppe Conte si vanta di aver sanzionato oltre ventimila persone nel solo fine settimana. Certamente italiani, aggiungiamo noi. Senza dubbio provvedimenti giusti perché si tratta di persone colte in giro senza un giustificato motivo e quindi in aperta violazione delle normativa introdotta per contrastare la diffusione del coronavirus.





Eppure, mentre gli italiani vengono sanzionati, gli extracomunitari fatti entrare negli anni dai buonisti sinistri, in questi giorni se ne vanno tranquillamente a spasso, infrangendo le regole e mettendo in pericolo anche la sicurezza di chi invece quelle regole le sta rispettando. Inutile fare ipocrisia, è pacifico che queste persone acquistino il pane e i generi alimentari e fruiscano degli altri servizi accessibili in questi giorni. Loro che non rispettano le regole, e quindi potrebbero essere facile veicolo di trasmissione del virus, si recano quindi negli stessi luoghi frequentati da chi se ne sta a casa e quelle regole le rispetta.

Anche questo intendevano Matteo Salvini e la Lega quando ponevano la questione della sicurezza dei nostri territori. A causa delle politiche irresponsabili della sinistra italiana, abbiamo decine di migliaia di extracomunitari a spasso, che camminano in gruppo, che escono come se nulla fosse. Persone che non vale la pena neppure sanzionare perché sono nullatenenti e rischi di fare ore di scartoffie inutili. Di sprecare denaro pubblico. Il danno e la beffa.