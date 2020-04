Migliaia di bambini a casa senza tablet e internet, mentre i compagnetti fanno lezione assieme

Adesso lo conferma anche l'Istat: nel mezzogiorno d'Italia il 40% delle famiglie non ha pc, internet e tablet necessari per garantire agli studenti la partecipazione alle lezioni online. Numeri drammatici che danno l'idea di come il governo PD-M5S abbia adottato decisioni irresponsabili, in questo caso anche crudeli perché ci chiediamo come possa sorridere il ministro al pensiero di quelle migliaia di bambini delle elementari che sanno che i compagnetti sono online a fare lezione tutti assieme e loro non posseggono gli strumenti per essere presenti. Davvero crudele.



Finora il governo ha sciorinato numeri, milioni di euro, 80 addirittura, girati agli istituti scolastici per andare incontro agli studenti in difficoltà. Sta di fatto che a quasi un mese dall'inizio della didattica da remoto, questi bambini sono ancora isolati. Sono emarginati come non mai. E non basta dire di aver mandato i soldi alle scuole, il lavoro di un ministro finisce quando gli scolari possono di fatto partecipare all'istruzione, quando ogni ostacolo è rimosso. D'altronde è sempre il ministero che deve intervenire sui ritardi delle scuole e capire cosa non sta funzionando. Non si può scaricare sempre sugli altri, come si è fatto coi sindaci a proposito degli aiuti alle famiglie improvvisamente ritrovatesi povere.



Il ministro aveva il dovere di far partire le lezioni online solo dopo aver messo tutti gli studenti nelle condizioni di potervi prendere parte. Diversamente, si crea emarginazione e soprattutto si rischia d'incentivare nel prossimo futuro la dispersione scolastica anche perché gli studenti più a rischio sono proprio quelli appartenenti a nuclei familiari poveri. Ma per comprendere tutte queste cose ci vogliono esperienza e competenza. E in alcuni casi, come questo, per non fare certi errori ci vuole anche cuore.