L'Ue ce l'ha MES in cul...

Il Mes è passato. L’Olanda ha rinunciato alla pretesa di condizioni rigide per l’uso del Fondo salva-Stati, ma ha ottenuto di vincolarli solo alle spese sanitarie. L’Italia ha messo da parte le richieste di "un Mes senza condizionalità" e ha accettato la proposta franco-tedesca che prevede condizioni minime. Ma c'è chi esulta. Basta con l'Unione europea, organismo "burocratico fondato sull'interesse di pochi a svantaggio di molti", si torni alla Comunità economica europea "con meno vincoli e limiti". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista ad Affaritaliani.it.



"Una totale e costruttiva ridiscussione delle regole e dei trattati europei sarà utile e inevitabile: questa crisi dimostra che l'Europa non è una Unione o una casa comune, ma un organismo tecnico e burocratico fondato solo sull'interesse economico di pochi a svantaggio di molti", sostiene il segretario della Lega dopo l'accordo all'Eurogruppo.



"Visto che dal 1989 ad oggi l'Italia ha versato 140 miliardi di euro nelle casse di Bruxelles (fra contributi annui, fondi al Mes e ad altri meccanismi europei) ipotizzare di tornare ad una sana Comunità Europea, con meno vincoli e limiti, significa difendere l`interesse nazionale, il diritto alla salute, al lavoro, ai risparmi ed al futuro degli Italiani e dei nostri figli. Aspettare dei soldi (già dati da noi negli anni) per salvare vite e posti di lavoro è una follia", conclude l'ex ministro dell'Interno ed ex vicepremier.