Forum migrazioni, sindaco di Lampedusa: "pronti ad accogliere ma non lasciateci soli"

"Lampedusa ha sempre garantito accoglienza ai migranti e sta continuando a farlo ancora oggi, ma non può essere lasciata sola! I territori di frontiera hanno esigenze specifiche e vanno sostenuti: bisogna costruire una 'rete' fra i comuni e gli enti locali impegnati sullo stesso fronte". È uno dei passaggi dell'intervento che Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, ha tenuto nel corso del 5th Mayoral Forum of human mobility, migration and development, l'incontro fra sindaci e amministratori di tutto il mondo in corso a Marrakech sul tema dei migranti e dei rifugiati.





L'evento rientra nell'ambito della Migration week, la settimana di appuntamenti che si concluderà l'11 e 12 dicembre con la firma del Global Compact for Migration. "Al forum di Marrakech tra le esperienze di tante città del mondo - aggiunge Martello - c'era anche quella di Lampedusa. È stata un'occasione importante e prestigiosa per far sentire la voce della nostra isola alla comunità internazionale".