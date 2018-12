Gilet gialli, Macron pronto a cambiare rotta

Emmanuel Macron, davanti a un gruppo di sindaci ricevuti all'Eliseo, avrebbe ammesso di aver fatto qualche "cavolata". Riferite da alcuni dei presenti a Le Parisien, le frasi del presidente francese hanno fatto il giro del web: "In questo paese ci sono troppe tasse, troppo fisco...". Fra le "cavolate" fatte, Macron avrebbe citato la diminuzione degli aiuti per gli alloggi e la limitazione della velocità a 80 km/h sulle strade secondarie di Francia.





Per la quarta domenica consecutiva, Parigi ha raccolto intanto le macerie lasciate dai casseur: "Una catastrofe per l'economia", come la definisce il ministro Bruno Le Maire. A pezzi anche il rapporto Francia-Usa, con Donald Trump caldamente invitato da Parigi a "non immischiarsi" nei fatti interni francesi con i suoi tweet irridenti.



E intanto affiorano i sospetti di "ingerenza straniera", con il solito ritornello fake della Russia in prima fila. Emmanuel Macron, sempre in silenzio e nelle stanze dell'Eliseo, si prepara a giocarsi tutte le carte, prima fra tutti il jolly delle concessioni ai gilet gialli per evitare che sabato prossimo prenda forma un quinto appuntamento con la guerriglia a ridosso di Natale.