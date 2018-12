Siamo tutti populisti!

Se si parla di “populismo senza qualità”, occorrerebbe anche parlare di populismo di qualità. Non si può infatti non notare come, nell’editoriale del prof. Ernesto Galli della Loggia, sul Corriere di oggi, l’autore parlando di populismo in Italia si limiti a criticare i Cinquestelle, senza tuttavia citare la forza politica che veramente interpreta, positivamente, il sentimento populistico nel nostro Paese, ovvero la Lega.



Non si può parlare di populismo e ignorare il partito di Matteo Salvini, proprio ora che la sua portata sta andando oltre i confini nazionali per accreditarsi in Europa. Il più grave errore, che umilmente consci dei limiti di chi scrive rispetto alla preparazione del prof. Galli della Loggia, possiamo evidenziare, è quello di parlare di populismo in Italia analizzando il fenomeno dei Cinquestelle e dimenticandosi completamente della Lega.



Il vero populismo, nell’accezione nobile del termine, è quello che il movimento leghista ha inaugurato con la leadership di Matteo Salvini, per definire il quale non è necessario scomodare le ideologie del Novecento e non può essere facilmente liquidato come fenomeno plebeo. La Lega di Salvini, la Lega che ha trovato in Salvini la guida e la sintesi, usa il termine populismo per definire quella politica che ha come fine ultimo il benessere delle persone che si riconoscono in un popolo, il populismo è la chiave per creare finalmente quelle politiche tese al miglioramento morale e materiale del popolo italiano.



Quando della Loggia scrive che in Italia i movimenti del populismo sono stati guidati perlopiù da gruppi dirigenti di estrazione intellettuale ha ragione,ma limitandosi nella sua critica ai Cinquestelle non coglie la novità del fenomeno leghista salviniano, ovvero la nascita di un gruppo dirigente anti elitario, nato in quelle che, nonostante il messaggio dell’antipolitica dilagante, sono ancora gli strumenti migliori per fare politica, i partiti.



E la Lega è un partito strutturato che nasce dal popolo ed in grado di creare una classe dirigente non elitaria, al contrario degli altri partiti. È questo l’elemento chiave che rende la Lega diversa e vincente. Ma parlando di populismo, si è voluto dimenticare appositamente la Lega. Perché fa paura e non si è grado di spiegare la sua portata rivoluzionaria secondo gli ormai vetusti parametri degli scienza della politica?



Forse semplicemente perché non parlandone si spera erroneamente, secondo la solita logica di “nascondere” i fatti nella speranza che la gente non se ne accorga, di riuscire a limitare la sua continua crescita e l’apprezzamento che riscuote tra le persone. Ma come diceva Huxley, “i fatti non cessano di esistere solo perché vengono ignorati”.