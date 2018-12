La lotta all’aborto parte da un Dieci dicembre…

Oggi ricorre il 70° anniversario dalla promulgazione a New York, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre del 1948). Dal ricordo di questo evento storico è sorta nel mondo associazionistico italiano, prevalentemente ma non esclusivamente d’ispirazione cristiana, l’idea di una riflessione pubblica sulla dignità della persona a partire dalla consapevolezza dei diritti dei più fragili, primo tra tutti il concepito. Attorno al principio scolpito dall’articolo 3 della Dichiarazione ONU, per cui “Ogni individuo ha diritto alla vita”, è stato elaborato un “manifesto” pubblicato ieri sul quotidiano Avvenire con il titolo: Dalla parte del più indifeso.





Tra le 42 sigle associative che hanno finora aderito al Manifesto, le quali spaziano nelle loro attività dalla difesa del diritto alla vita alla promozione sociale e della famiglia, dalla libertà scolastica al rispetto dell’etica medica e alla lotta contro ogni forma di dipendenza vi sono, fra le altre, il Movimento per la Vita italiano, Nuovi Orizzonti, Oeffe - Orientamento familiare, Rinnovamento nello Spirito Santo, Sermig - Arsenale della pace, Unione farmacisti cattolici italiani, Fondazioni “Il cuore in una goccia” e “Ut vitam habeant” e, inoltre, una marea di Associazioni di rilievo nazionale e internazionale come la Comunità Papa Giovanni XXIII, Alleanza cattolica, Difendere la vita con Maria, Faes-Famiglia e scuola, Family day - Comitato difendiamo i nostri figli, Aibi-Amici dei bambini, Associazione italiana psicologi e psichiatri cattolici, medici cattolici italiani, Scienza & Vita e ginecologi e ostetrici Cattolici (A.I.G.O.C.).





Altre realtà significative che condividessero l'appello e volessero sottoscriverlo possono farlo inviando una apposita richiesta all’indirizzo dedicato: dirittiumani.vita@gmail.com.