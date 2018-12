L'Ue lancia l'allarme: "In Italia cresce l'antisemitismo"

Sale e arriva all'81% (+14% rispetto al 2012) la percentuale degli ebrei italiani convinti che l'antisemitismo sia aumentato negli ultimi sei anni. Lo rivela una ricerca dell'Agenzia dell'Ue per i diritti fondamentali (Fra) resa nota oggi e condotta fra maggio e giugno in 12 Paesi Ue dove si stima vivano il 96% degli ebrei europei.



Il 90% di tutti gli intervistati ha denunciato la costante crescita del fenomeno anche online e per il 70% media e politici sono fonti che alimentano l'antisemitismo. Ovviamente ci si dimentica di dire che queste "fonti" sono quelle che non perdono occasione per schierarsi a favore dei terroristi di Hamas contro Israele. Non si lamentino poi del risultato: si raccoglie ciò che si semina.