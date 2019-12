Nuovo regalo del Governo delle tasse: aumenta la benzina

"La notizia sta passando sotto silenzio ma la maggioranza ha inserito in manovra un sub emendamento che modifica le clausole di salvaguardia delle accise sui carburanti per 1,2 miliardi di euro nel 2021, 1,6 miliardi nel 2022 e quasi 2 miliardi nel 2023".



"Questo significa che i cittadini, già gravati da mille imposte e gabelle dal Governo delle tasse, e le imprese, rischiano di subire un rovinoso salasso al distributore. Altro che non mettere le mani in tasca ai cittadini, questi le tasche le svuotano proprio...". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega.