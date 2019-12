ArcelorMittal, Salvini: "Il Governo ha peggiorato la situazione"

"Sull'Ilva il governo è riuscito a peggiorare una situazione già complicata. Sono assolutamente a fianco degli operai". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la manifestazione nazionale in piazza Santi Apostoli a Roma, promossa dai sindacati confederali, in cui confluisce anche la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, dopo la decisione di ArcelorMittal di abbandonare il sito industriale.



"Il governo doveva pensarci prima di fare il danno cambiando i patti", ha detto Salvini, a margine di una visita al mercatino di Imola, "e doveva pensarci prima di far scappare l'impresa". Secondo il segretario leghista, il governo "non sta facendo abbastanza" neanche su altri dossier come "Alitalia, la vicenda Autostrade e su altre partite aperte come Mercatone Uno".



Poi "non chiediamo la bacchetta magica", ha concluso Salvini, "ma almeno di non peggiorare la situazione. Sull'Ilva il governo è riuscito a peggiorare una situazione già complicata".