Via la cedolare secca, Calderoli: "Questo Governo fa più danni della grandine"

"Questo Governo fa davvero più danni della grandine. L’assurda decisione di annullare la cedolare secca del 21 per cento sugli affitti dei negozi, che era stata introdotta un anno fa dal precedente Esecutivo, rappresenta una mazzata per tutti i piccoli esercizi commerciali che, secondo i calcoli delle associazioni di categoria, si ritroveranno a pagare cifre insostenibili di canone per via del sommarsi delle varie addizionali comunali e regionali". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Evidentemente il Governo, che permette alle grandi multinazionali operanti in Italia come Amazon, di non pagare le tasse come le altre imprese, se non per pochi spiccioli, ha deciso di lasciare campo libero ad Amazon, perché è chiaro che in questo modo i piccoli esercizi commerciali saranno costretti a calare la serranda...", conclude.