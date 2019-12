Se Erdogan vuol prendersi il Mediterraneo...

"Prima le navi militari turche nelle acque territoriali di Cipro, poi l’invasione non autorizzata del nord della Siria per combattere i kurdi, adesso il sultano turco Erdogan annuncia di essere pronto a mandare il suo esercito in Libia per aiutare il suo alleato Serraj nella guerra interna contro il generale Haftar". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"A parte il fatto che un intervento armato dei turchi rischia di far divampare un disastroso conflitto militare in Libia dalle conseguenze imprevedibili, ma a parte questo qualcuno vuole svegliarsi e rendersi conto che Erdogan sta diventando un altro Saddam Hussein ma ben più pericoloso?", continua.



E conclude: "Questo dittatore vuol rinverdire i fasti dell’impero ottomano e trasformare il Mediterraneo nel mare della Turchia. Stiamo attenti, altrimenti tra poco l’urlo ‘Mamma li turchi’ arriverà sulle nostre coste come accadeva prima di Lepanto...".