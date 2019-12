Manovra, Salvini: "In piazza per bloccare il Governo delle tasse e delle manette"

"Saremo in Parlamento per cercare di bloccare il governo tasse e manette di Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti e soprattutto nelle piazze, perché il prossimo sabato saremo in tutte le regioni italiane con il 'No Tax Day' e le proposte della Lega per il rilancio". L'ha detto Matteo Salvini a margine del suo comizio a Imola (Bologna) in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio prossimo in Emilia Romagna.