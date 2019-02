Elezioni: seggi aperti in Abruzzo

Seggi aperti in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale. Urne aperte dalle 7 alle 23 con inizio dello spoglio subito dopo la chiusura dei seggi. Per la presidenza della Regione è sfida a quattro. Il centrodestra si presenta in coalizione a sostegno di Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia; per il centrosinistra candidato governatore è l'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini; il MoVimento 5 Stelle corre da solo con la candidata Sara Marcozzi, consigliera regionale d'opposizione uscente; CasaPound si presenta con Stefano Flajani.



Infrastrutture, autostrade, sanità, Tav, trivelle, identità regionale i temi più dibattuti in questa campagna elettorale caratterizzata anche da un'aspra polemica sulle frequenti visite di ministri e leader di partito (e dov'è la novità? Accade sempre).



"La Lega si è candidata insieme agli altri partiti del centrodestra per dare un Governo all'Abruzzo non è un preludio ad una nuova coalizione politica". Lo ha detto a Vicenza, il vice premier Matteo Salvini sulle alleanze politiche garantendo il Governo resta lo stesso anche "dopo le elezioni europee". "È stato fatto solo per l'Abruzzo - ha concluso Salvini-. Se do la mia parola, la mia parola vale anche oltre i sondaggi".