"L'angolo di Tommy e Milù", gli amici animali a Radio Padania

Nuova puntata, lunedì 11 a partire dalle 18.30 e fino alle 21, della rubrica animalista di Radio Padania "L'angolo di Tommy e Milù", condotta dalla filosofa e blogger Stefania Genovese. Ospiti del salotto della prolifica scrittrice e divulgatrice scientifica, un ampio parterre di esperti: Arianna Azzolini, dell'Oasi dei mici felici di Genova; Daniela Mastromattei, giornalista di Libero; Antonella Tomaselli, giornalista e autrice del libro 25 grammi di felicità, dedicato al riccio Nina.



E ancora, Gabriella Landucci, responsabile del "gatto vigile" Ruffy, di Lucca; Oscar Grazioli, veterinario e autore del volume I no che aiutano i nostri animali; Loredana Salier, educatrice cinofila. La trasmissione può essere seguita con la radio dab, sul canale 740 del digitale terrestre, su Youtube o in streaming dal sito www.radiopadania.org. Per intervenire in diretta 02-66.230.35.29.