QUESTO FESTIVAL DI SANREMO NON RAPPRESENTA LA NOSTRA ITALIA!!! Una grande Giovanna Maglie ha scritto che lo avrebbero fatto vincere anche a calci questo Mahmood, con padre egiziano, e così è stato. Però io vorrei parlare d'altro e cioè che sessantanni fa il festival lo vinceva Domenico Modugno con "Ciao ciao bambina". E scusate se è poco. Ora provo tristezza e smarrimento desolazione perché, nei due o tre sprazzi di Sanremo che ho visto, girando i canali:presentatori, Loredana Berté e questo sconosciuto Mahmood e poco altro... la sensazione che ho avuto è... Come faremo a sfuggire a questa decadenza che ci divora? Al di là dei contenuti dei testi, del livello pessimo musicale... Baglioni incartapecorito e liftato con lo sguardo fisso, Bisio e quell'altra boh... il Mahmood un essere tutto oscillante e gobbo che trappeggia, ma anche Loredana Berté alla sua età vestita da Matrix però con gonna cortissima, con il capello lungo e azzurro e i labbroni rossi e gonfi. Tutti i vecchi sul palco, da Baglioni alla Berté alla Patty Pravo alla Vanoni hanno tutti questi labbroni e lifting che li tengono immobili con le facce tirate. Santo cielo! I vecchi, ridotti così, non hanno nulla da insegnare ai giovani!!! Nulla!!! Sono morti e sepolti. Sanremo è lo specchio della società del momento. Davvero in Italia ora è questa la realtà? la società vera? Non c'è nient'altro? Che sconsolamento! Nostalgia allora per la vitalità esplosiva di un Domenico Modugno, per la sua canzone meravigliosa e la sua incredibile vitale interpretazione. Rispecchiava l'Italia del 1959? Ma allora eravamo un milione di volte meglio!!! Proviamo a invertire la rotta mannaggia! Questo festival di Sanremo non rappresenta la nostra Italia!