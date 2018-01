Sicilia, Musumeci: "Discariche? Ancora 7 mesi di autonomia"

"In Sicilia le discariche pubbliche e private sono al collasso, hanno 7-8 mesi di autonomia". A lanciare l'allarme è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, parlando in aula all'Ars. Musumeci ha aggiunto: "Per guadagnare un anno di tempo, bisogna fare in modo che nelle discariche arrivi la metà delle 5mila tonnellate che ogni giorno sono smaltite nelle vasche".





"Il ministero dell'Ambiente ci ha detto di portare questi rifiuti all'estero - ha detto il governatore - ma abbiamo problemi logistici". Musumeci ha sottolineato di avere trovato "una emergenza" e che "sette governi, 5 commissari straordinari, un prefetto e due magistrati in vent'anni non sono riusciti a trovare soluzioni strutturali".