Elezioni, il Pd se la fa sotto. Rosato: "Lombardia e Lazio andranno alla destra"

"I nostri nemici non sono mai a sinistra. Noi abbiamo senso di responsabilità verso i nostri elettori". Cerca di farsi coraggio, in un'intervista pubblicata mercoledì da Repubblica, Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, che per arginare la prevedibile sconfitta spera in un'intesa alle prossime regionali tra Pd e Liberi e Uguali. Nonostante la frattura, per il padre della nuova legge elettorale bisogna cercare il soccorso rosso.



"Dobbiamo evitare - ha detto Rosato - che il governo di Lazio e Lombardia vada al centrodestra per ragioni di antipatia. O, peggio ancora, per rancori. Lo dico sinceramente, tutto questo sarebbe inaccettabile". Sui due candidati in corsa, Rosato ha osservato: "Parliamo di due amministratori, Giorgio Gori e Nicola Zingaretti, con cui la sinistra ha sempre governato. Senza mai sollevare obiezioni, almeno fino a poche settimane fa".



Divisi alle politiche, ma uniti alle Regionali: sarebbe possibile spiegare una simile scelta agli elettori? Sull'ipotesi che l'election day complichi le alleanze, Rosato ha risposto: "Penso che l'elettorato abbia la capacità di distinguere i due piani. E comunque spetta a noi dirigenti riuscire a lavorare su piani distinti. Bisogna scegliere. O aiutare il centrosinistra a raggiungere il governo di queste regioni, o far vincere la Lega".