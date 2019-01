Las Vegas si scopre bacchettona. E censura il vibratore robot

Passi il gioco d'azzardo, passi il casinò ma il vibratore no. Las Vegas si scopre bacchettona e censura il vibratore della Lora DiCarlo. Chiaramente di origine italiana, sfrontatamente ideato da un team tutto al femminile (con la collaborazione della Orgasm, pardon Oregon State University), l'attrezzo di piacere è pure futurista. Grazie alla microrobotica, riesce a funzionare senza manipolazione “mimando tutta la gamma di sensazioni che possono essere trasmesse al corpo da bocca, lingua e dita umane”, dice l’azienda produttrice.



Ma all’International Consumer Electronics Show (CES), la megafiera californiana dell'elettronica, non l'hanno vista così e ne hanno negato l'esposizione, definendo l'attrezzo "troppo osé". Lora Haddock, fondatrice dell’azienda, non ci sta e definisce "offensiva e ridicola" la censura. “Tutto ciò che facciamo alla Lora DiCarlo nasce da sex-positivity e inclusione" (ah, adesso si chiama così? N.d.R.).



"Osé si adatta chiaramente alla categoria ‘Robotica e Drone’, come aveva stabilito la giuria” continua la donna, che poi sottolinea come tra i vari progetti in concorso ci fosse anche “un robot femminile che era letteralmente una bambola gonfiabile per uomini”, mentre un’altra azienda, la Vr Porno, può esporre liberamente i suoi prodotti, “offrendo agli uomini pornografia pura in pubblico” tra gli stand.



E già esplode la polemica femminista: “La sessualità maschile può essere esplicita mentre quella femminile viene pesantemente zittita, se non messa al bando. Non puoi fingere di essere imparziale se permetti di mettere in mostra un robot sessuale per uomini, ma non un massaggiatore robotico per la vagina”, dice Lora. Tutto inutile: per il vibratore del futuro niente CES...