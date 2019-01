Elezioni europee: Salvini si allea anche con la Polonia

Matteo Salvini, da Varsavia, fa sapere di puntare sul blocco sovranista per la conquista dell'Europarlamento. L'obiettivo - ha detto il vicepremier - è che con le prossime elezioni europee all'Europarlamento i sovranisti siano "il primo movimento politico, siano fondamentali nel prossimo Parlamento e con i numeri di oggi della delegazione italiana e quella polacca, siamo determinanti e lavoreremo quindi per essere presenti ovunque".



"Ho proposto al leader del PiS Jaroslav Kaczinski ed ho intenzione di proporlo ad altri un patto per l'Europa con una serie di punti in comune sul modello dei quello tra Lega e M5S per il Governo italiano in cui italiani, polacchi, spagnoli, danesi e gli altri decidono se essere o no d'accordo. Ci lavoreremo prima delle elezioni".



Un'alleanza tra Lega e M5S alle prossime Europee "non è un'esigenza nè loro nè nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo. Finchè ero in Europarlamento su temi come immigrazione, rom, loro votavano in maniera diversa; ora siamo più sintonia".