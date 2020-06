Morte Floyd, dizionario Usa modificherà definizione di razzismo

Il dizionario americano Merriam-Webster modificherà la sua definizione di razzismo dopo il suggerimento di una giovane afroamericana e mentre il Paese affronta l'ondata di indignazione per la morte di George Floyd durante un fermo di polizia.



Recentemente laureata all'università di Drake (Iowa), Kennedy Mitchum ha contattato l'istituzione, che pubblica il suo dizionario dal 1847, per proporre un'attualizzazione del termine: "Gli ho spiegato che avrebbero dovuto includere il fatto che un gruppo di persone viene oppresso sistematicamente. Non si tratta semplicemente di dire 'non mi piace qualcuno'", ha spiegato alla tv locale KMOV (della rete CBS).



Interpellato dall'Afp, il responsabile editoriale della Merriam-Webster, Peter Sokolowski, ha confermato che la definizione sarà modificata. Il responsabile ha ricordato che nella seconda delle tre definizioni di razzismo (in cui si parla di "una dottrina o un programma politico basato sul razzismo e che punta ad applicare i suoi principi", o di "un sistema politico o sociale fondato sul razzismo) si esprime già questo concetto ma "lo renderemo ancora più chiaro nella prossima versione".



"Ci scusiamo per il danno che abbiamo causato non agendo prima", ha scritto il responsabile in un messaggio pubblicato dall'università di Drake e ritwittato da Kennedy Mitchum. Il sito di Merriam-Webster, dove i vocaboli possono essere consultati gratuitamente, ha registrato oltre 50 milioni di visitatori unici a maggio.